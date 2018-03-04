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ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью защитника сборной Италии и «Фиоринтины» Давиде Астори. Об этом организация написала в своем микроблоге в Twitter.

ФИФА выразила соболезнования и отметила, что их мысли с семьей и друзьями погибшего футболиста.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за смерти футболиста итальянской сборной и «Фиоринтины» Давиде Астори семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта, перенесены.

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