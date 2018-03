ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью защитника сборной Италии и «Фиоринтины» Давиде Астори. Об этом организация написала в своем микроблоге в Twitter.

ФИФА выразила соболезнования и отметила, что их мысли с семьей и друзьями погибшего футболиста.

The FIGC's thoughts are with the directors, coaches and staff who knew and respected Davide throughout Italian football, while we also offer our most profound condolences to the Astori family. pic.twitter.com/nCQbfmyPwN