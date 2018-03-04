Названа причина смерти капитана «Фиорентины» Астори

Капитан итальянского клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца.

Остановка произошла «по естественным причинам», заявил прокурор города Удине Антонио Де Николо.

«Странно, что это произошло именно с профессиональным спортсменом, который регулярно проходил медицинские тесты, и они не выявили никаких предварительных симптомов», — добавил он.

Как выяснилось, вратарь «Фиорентины» Марко Спортьелло ночью играл с Астори в видеоигры и оказался последним, кто видел его живым, пишет Football Italia.

Вратарь утром подал заявление в полицию с просьбой расследовать смерть и официально установить ее причину. Тело Астори было оперативно доставлено в больницу для вскрытия.

Как писал iz.ru, из-за скоропостижной смерти спортсмена перенесены семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые были запланированы на 4 марта. Соболезнование выразила ФИФА.