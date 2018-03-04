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Названа причина смерти капитана «Фиорентины» Астори

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Фото: Global Look Press/AFLO/Maurizio Borsari
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Капитан итальянского клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца.

Остановка произошла «по естественным причинам», заявил прокурор города Удине Антонио Де Николо.

«Странно, что это произошло именно с профессиональным спортсменом, который регулярно проходил медицинские тесты, и они не выявили никаких предварительных симптомов», — добавил он.

Как выяснилось, вратарь «Фиорентины» Марко Спортьелло ночью играл с Астори в видеоигры и оказался последним, кто видел его живым, пишет Football Italia.

Вратарь утром подал заявление в полицию с просьбой расследовать смерть и официально установить ее причину. Тело Астори было оперативно доставлено в больницу для вскрытия. 

Как писал iz.ru, из-за скоропостижной смерти спортсмена перенесены семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые были запланированы на 4 марта. Соболезнование выразила ФИФА.

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