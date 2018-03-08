Крупный пожар локализован на рынке в пригороде Ростова

Пожар на площади 600 кв. м тушат на рынке в пригород Ростова-на-Дону Аксае, о жертвах и пострадавших не сообщается. Информацию об этом предоставили в четверг, 8 марта, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Произошло возгорание в кафе «Добрый Али» на рынке. В настоящее время угроза (распространения пожара. — Ред.) ликвидирована, очаг локализован», — говорится в сообщении.

В тушении огня задействованы были 29 человек и девять единиц техники.

Возгорание произошло в двух палатках с сувенирами в Олимпийском парке в Сочи 4 марта.

Уточняется, что загоревшиеся объекты расположены напротив олимпийского факела. Предположительно площадь пожара в одном павильоне составила 8 кв. м. Он полностью выгорел, пять находящихся в нем велосипедов пострадали. Второй киоск пострадал меньше, площадь пожара в нем составила 2 кв. м.