Париж беспокоит внешняя политика Москвы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию великой державой, которую нужно уважать, Однако внешняя политика Москвы вызывает вопросы Парижа, добавил он в телеэфире.

Францию беспокоят действия России в Сирии и Украине, отметил глава французского МИДа.

«Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса», — цитирует Ле Дриана ТАСС. Французский министр обратил внимание, что между Москвой и Парижем налажен хороший контакт на уровне высшего политического руководства: президент Франции Эмманюэль Макрон созванивается с главой РФ Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов.

Макрон отправится в мае в Россию с государственным визитом, напомнил дипломат.

Ранее стало известно, что Франция призывает Россию оказать влияние на Сирию для выполнения решений Совета Безопасности ООН по Восточной Гуте.