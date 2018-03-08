Сотрудники МЧС спасли 19 человек из горящего здания в Выборге

Пожарные спасли 19 человек по время пожара в многоквартирном жилом доме в Выборге, среди спасенных — двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, передает ТАСС.

Спасатели увидели просящих о помощи людей по прибытии по вызову на место пожара. Жители дома находились на третьем этаже здания.

«Бойцы одного звена по маршевой лестнице начали эвакуировать жильцов соседних помещений, второе звено проникло к месту пожара, и огнеборцы на руках, с использованием спасательных средств, вынесли женщину и двоих детей», — сообщает спасательное ведомства. За сорок минут 19 человек были спасены, а огонь — потушен.

Данных о пострадавших не приводится, причина пожара выясняется.

Ранее в четверг, 8 марта, пять человек спасли на пожаре в 12-этажном жилом доме на юго-востоке Москвы.