Прямой эфир

Сотрудники МЧС спасли 19 человек из горящего здания в Выборге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные спасли 19 человек по время пожара в многоквартирном жилом доме в Выборге, среди спасенных — двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, передает ТАСС.

Спасатели увидели просящих о помощи людей по прибытии по вызову на место пожара. Жители дома находились на третьем этаже здания.

«Бойцы одного звена по маршевой лестнице начали эвакуировать жильцов соседних помещений, второе звено проникло к месту пожара, и огнеборцы на руках, с использованием спасательных средств, вынесли женщину и двоих детей», — сообщает спасательное ведомства. За сорок минут 19 человек были спасены, а огонь — потушен.

Данных о пострадавших не приводится, причина пожара выясняется.

Ранее в четверг, 8 марта, пять человек спасли на пожаре в 12-этажном жилом доме на юго-востоке Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенка госпитализировали после пожара в Москве
Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ивановской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017