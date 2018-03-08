Ребенка госпитализировали после пожара в Москве

Младенец был госпитализирован после пожара в 12-этажном жилом доме на улице Хлобыстова в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, грудной ребенок был госпитализирован в профилактических целях. Он добавил, что еще одного ребенка осматривают врачи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при пожаре были спасены пять человек. Очаг возгорания находился в квартире на 4-м этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы 5-го и 6-го этажей.