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Госдеп намерен выделять гранты на поиски ботов и дезинформации в сети

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Фото: Global Look Press/Michael Weber/imagebroker.com
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Госдепартамент США вскоре сможет выделять гранты организациям, которые разрабатывают технологии по отслеживанию дезинформации и ненастоящих учетных записей и профилей в интернете. Об этом сообщил первый замдиректора Центра глобального взаимодействия Джонатан Хеник.

В конце февраля Госдепартамент объявил о том, что договорился с Пентагоном о переводе $40 млн для Центра глобального взаимодействия. Согласно заявлению ведомства, благодаря траншу будет создан фонд «для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними».

Спектр этих организаций, которые могут рассчитывать на гранты, весьма широк. Это структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые правительством центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения.

Сообщается, что Центр глобального взаимодействия был изначально создан для борьбы с террористической пропагандой. Позже сфера его деятельности была расширена на информационное влияние со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

В конце февраля стало известно о том, что Госдеп отдал распоряжение всем дипмиссиям США отговаривать принимающие страны от развития сотрудничества с Россией, особенно в оборонно-промышленной сфере. Сообщалось, что представительства должны уведомить руководства других стран о мерах, которые Вашингтон будет принимать, если их компании или физические лица вносят позитивный вклад в развитие обороны и разведки России.

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