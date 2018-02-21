Госдеп поручил дипмиссиям отговаривать страны от сотрудничества с Россией

Госдеп отдал распоряжение всем дипмиссиям США отговаривать принимающие страны от развития сотрудничества с Россией, особенно в оборонно-промышленной сфере. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Всем этим миссиям были даны инструкции переговорить с правительствами принимающих сторон насчет нового закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», — приводит ТАСС заявление начальника пресс-службы Госдепартамента.

Она отметила, что представительства должны уведомить руководства других стран о мерах, которые Вашингтон будет принимать, если их компании или физические лица вносят позитивный вклад в развитие обороны и разведки России.

«Если что-то будет происходить, то мы введем санкции против этих стран, лиц и структур», — подчеркнула Хизер Науэрт. Она отметила, что Госдеп продолжает работы по выявлению активности других государств, подпадающей под санкции.

19 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении российских граждан.