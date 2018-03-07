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Браконьеры на лося задержаны в Рязанской области

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Правоохранительные органы задержали браконьеров на лося в Клепиковском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Егеря охотохозяйства обнаружили недалеко от села Алеканово следы незаконного убийства лося и сообщили о своей находке в правоохранительные органы. Было установлено, что некие охотники убили лося, затем привязали его к двум снегоходам и покинули место преступления, сообщает РИА «7 новостей».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Ими оказались двое местных жителей 53 и 63 лет и один гость из Москвы 53 лет. Никто из задержанных не имел разрешения на охоту на лося в этом районе.

При обыске в месте проживания охотников были обнаружены и изъяты останки убитого лося. Также у нарушителей были изъяты ружья и снегоходы. Возбуждено уголовное дело. За оперативное реагирование и выявление подозреваемых полицейских представят к награде.

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