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Сахалинские пограничники задержали судно из Хабаровска с 3 т краба

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Судно из Хабаровска, на борту которого было 3 т незаконно добытого краба, задержали сахалинские пограничники. Задержание прошло еще 28 февраля. Но подробности появились только сейчас.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону, пограничники проверили судно СРТМ «Председатель Гонслеп», которое принадлежит ООО «Амуррыбпром». Оно занималось добычей краба стригуна-опилио в акватории Татарского пролива. Во время проверки выяснилось, что капитану судна с 27 по 28 февраля было запрещено вести добычу водных биологических ресурсов.

Однако сотрудники приграничного управления в районе промысла СРТМ «Председатель Гонслеп» подняли на борт более 1,5 тыс. крабовых ловушек, которые принадлежали «Амуррыбпрому». Предварительный ущерб государству — более 1,5 млн рублей. Административное дело возбуждено в отношении капитана судна.

1 марта портал iz.ru сообщал о том, что пограничники Приморья задержали две машины, в которых обнаружили около 870 кг крабов и креветок без сопроводительных документов.

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