ВМС США не видит причин отказа от авианосцев из-за гиперзвуковых ракет РФ

ВМС США не станет отказываться от авианосцев из-за появления у России гиперзвуковых ракет. Об этом в среду, 7 марта, заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

«Мы уверены, что авианосцы предоставляют решающие (боевые) возможности в некоторых высокотехнологичных конфликтах, даже в таких условиях», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ричардсон добавил, что армия США будет предпринимать новые оборонительные и ответные меры на создание ракет.

1 марта президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ.

Россия начала серийное производство аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», которые неуязвимы для систем противоракетной обороны (ПРО).

Новинка предназначена для установки на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты вместо традиционных боеголовок. Изделие начинает работать примерно в 100 км от Земли и способно совершать полеты в плотных слоях атмосферы.