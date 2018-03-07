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Руководство NASA не заложило в бюджет на 2019 год рост цен на алюминий и сталь

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Фото: Global Look Press/Aubrey Gemignani
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Бюджет NASA на 2019 год не предусматривает рост цен на алюминий и сталь, сообщил исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут. Об этом он заявил в среду, 7 марта, на слушаниях в конгрессе.

Лайфуту задали вопрос, какой объем стали и алюминия используется ведомством для обеспечения космической программы США.

«Понятия не имею, сэр», — цитирует его ответ «РИА Новости».

Он добавил, что совершенно точно алюминия используется много.

Президент США Дональд Трамп 1 марта сообщил о намерении установить 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия.

Ранее он заявлял, что введение пошлин необходимо для поддержки американской металлургической отрасли.

4 марта Трамп добавил, что у него нет намерения делать исключения для отдельных стран-импортеров при введении пошлин на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия.

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