Московский стадион «Лужники» был признан лучшим в 2017 году экспертами сайта StadiumDB.com, пишет Sports.ru.

Специальная комиссия оценивала стадион по следующим параметрам: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

На втором месте в рейтинге оказался «Ю Арена» в пригороде Парижа Нантере. На третьем — «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США.

Первый матч на стадионе «Лужники» после реконструкции состоялся в ноябре 2017 года.

Ранее стало известно, что в большинстве регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, в больницах появятся специальные палаты для пьяных болельщиков. В Москве нетрезвых фанатов отправят в институт Склифосовского или клинику Пирогова.