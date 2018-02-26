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«Лужники» и «Санкт-Петербург» претендуют на звание «Лучший стадион года»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Два российский стадиона — «Лужники» и «Санкт-Петербург» — попали в число финалистов премии за лучшую спортивную арену 2017 года. Список был опубликован на официальном сайте награды StadiumDB.com.

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Помимо российских стадионов, в число финалистов вошли «Газиатеп Арена», «Эскишехир Ататюрк», «19 мая» (все — Турция), «Ю Арена» (Франция), «Ванда Метрополитано» (Испания), «Йон Облеменко» (Румыния), «Шленски» (Польша) и «Мерседес-Бенц Стэдиум» (США), передает газета «Спорт-Экспресс».

В жюри премии вошли пять архитекторов с мировым именем. Они оценят стадионы по трем основным критериям — архитектурная ценность, функциональность и инновационность проекта. Победитель будет объявлен 7 марта.

«Лужники» и «Санкт-Петербург» входят в число стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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