Прямой эфир

Путин рассказал о наглом обмане со стороны США в вопросе Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин рассказал о «грубом и наглом» обмане Москвы американцами во время событий 2014 года на Украине.

Российский лидер сообщил, что Вашингтон просил сделать всё, чтобы президент Украины Виктор Янукович не использовал армию во время беспорядков оппозиции в Киеве.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — рассказал Путин в фильме «Миропорядок 2018».

Президент отметил, что РФ пошла навстречу США, а через день в Киеве был осуществлен госпереворот.

«Ну хоть слово бы сказали. Хотя бы — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что этот случай стал первым столь наглым обманом со стороны Вашингтона.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый [раз]. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — сказал президент

Глава государства подчеркнул, что США фактически своими руками осуществили этот госпереворот, поэтому теперь вынуждены поддерживать нынешнюю власть в Киеве.

«Они загнали себя в угол», –– отметил Путин.

Госпереворот на Украине был совершен в феврале 2014 года. В результате в республике началось вооруженное противостояния нынешних властей и востока страны. По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибло не менее 10 тыс. мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о своей службе в разведке в ГДР
Появились кадры встречи Путина с медведем на отдыхе в одном из регионов РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017