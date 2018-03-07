Путин рассказал о наглом обмане со стороны США в вопросе Украины

Президент России Владимир Путин рассказал о «грубом и наглом» обмане Москвы американцами во время событий 2014 года на Украине.

Российский лидер сообщил, что Вашингтон просил сделать всё, чтобы президент Украины Виктор Янукович не использовал армию во время беспорядков оппозиции в Киеве.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — рассказал Путин в фильме «Миропорядок 2018».

Президент отметил, что РФ пошла навстречу США, а через день в Киеве был осуществлен госпереворот.

«Ну хоть слово бы сказали. Хотя бы — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что этот случай стал первым столь наглым обманом со стороны Вашингтона.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый [раз]. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — сказал президент

Глава государства подчеркнул, что США фактически своими руками осуществили этот госпереворот, поэтому теперь вынуждены поддерживать нынешнюю власть в Киеве.

«Они загнали себя в угол», –– отметил Путин.

Госпереворот на Украине был совершен в феврале 2014 года. В результате в республике началось вооруженное противостояния нынешних властей и востока страны. По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибло не менее 10 тыс. мирных жителей.