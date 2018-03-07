Группа «Ленинград» выпустила новый клип о суперженщине к 8 Марта

Группа «Ленинград» сделала оригинальный подарок к Международному женскому дню — опубликовала клип на композицию «Не Париж» на официальном канале коллектива в YouTube.

Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

По сюжету суперженщина, которую играет Александрова, спасает от метеорита Землю, успевая при этом делать и домашние дела. В это время ее муж сидит дома со сломанной ногой, играет в компьютер, смотрит телевизор и ходит за пивом.

Сценарий видеоклипа написал Федор Кан. Режиссером стал Павел Сидоров. Лидер группы Сергей Шнуров не появился в кадре.

Персонаж Юлии Александровой похож на Наташу Романову, известную как Черная вдова. В оригинальной франшизе ее сыграла актриса Скарлетт Йоханссон, напоминает телеканал «360».