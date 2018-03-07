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Названо лучшее образовательное мероприятие 2017 года по версии Eventex

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина» признана лучшим образовательным мероприятием 2017 года по версии международной премии Eventex. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Военная реконструкция «Штурм Берлина» состоялась в Подмосковье
В парке «Патриот» в Московской области прошли исторические мероприятия, воссоздающие завершающие сражения Берлинской наступательной операции

В финал конкурса вышли 80 проектов в 26 категориях из заявок, поданных представителями 35 стран со всего мира. Международное жюри премии состояло из представителей профессиональных медиа и ассоциаций, экспертов event-индустрии из более чем 20 стран Европы.

В ходе голосования лучшим образовательным мероприятием прошедшего года была признана реконструкция «Штурм Берлина», проведенная университетом «Синергия» и агентством Market emotion и приуроченная ко Дню Победы.

По словам исполнительного директора «Синергии» Вадима Лобова, практика проведения масштабных военно-исторических реконструкций будет продолжена. Так, в сентябре этого года на военном полигоне Алабино будет реконструирована «Огненная дуга», посвященная 75-й годовщине победы Красной армии в Курской битве во время Великой Отечественной войны. В мероприятии будут задействованы более 50 единиц исторической военной техники.

Реконструкция «Штурм Берлина» проводилась в апреле 2017 года в парке «Патриот». В событии принимали участие около 1,5 тыс. человек из 10 стран мира. Гостями мероприятия стали порядка 12 тыс. зрителей, включая министра обороны России Сергея Шойгу, губернатора Московской области Андрея Воробьева и представители Министерства образования России.

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