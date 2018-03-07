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В Нидерландах студенты колледжа отбились от вооруженного ножами мужчины

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Фото: скриншот видео
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Студенты голландского колледжа Scala отбились от мужчины, вооруженного двумя большими ножами. Об этом сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

Инцидент произошел в городе Алфен-ан-ден-Рейн. Кадры случившегося опубликовал в YouTube один из очевидцев.

На видео запечатлено как несколько подростков бегут за мужчиной, в руках у которого два ножа. При этом он ни на кого не нападает. Несколько студентов приближаются к вооруженному человеку и бросают рюкзак, после чего он убегает.


Позже полиция задержала 44-летнего местного жителя и изъяла у него холодное оружие. По данным Algemeen Dagblad, у мужчины психические отклонения.

При этом жители районо, где произошел инцидент, неоднозначно отреагировали на случившееся.

Многие отмечают, что подростки сами пристают к прохожим и могли просто дразнить мужчину, из-за чего у последнего случился срыв.

Так, одна 25-летняя женщина рассказала, что знает мужчину с ножами.

«Это мой друг. У него проблемы с алкоголем, живет за школой. Я уверена, что они дразнили его, потому что они всегда выбирают тех, кто слабее», — рассказала девушка.

6 марта сообщалось, что вооруженный кинжалом мужчина напал на людей в Ростове-на-Дону. В настоящий момент злоумышленник задержан.

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