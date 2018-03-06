Мужчина с ножом отобрал у школьников мобильные телефоны в Рио-де-Жанейро

Вооруженный ножом грабитель проник во вторник, 6 марта, на территорию одной из средних школ в южной части бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает телеканал Globo.

Как уточняют журналисты, мужчина, угрожая расправой, потребовал от учащихся передать ему личные вещи. Добычей грабителя стали три мобильных телефона, уточняет ТАСС.

Журналисты сообщают, что сам двор никак не охранялся. Руководство учебного заведения наняло лишь сотрудника, который следил за входом в здание.

Ранее в феврале заключенные одной из тюрем Рио-де-Жанейро взяли в заложники семь надзирателей. Инцидент произошел при попытке побега. В тюрьме на момент бунта было 2027 человек, хотя она рассчитана на 884 места.