Пособие вдовам военнослужащих в Брянской области вырастет в два раза

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с приближающимся Международным женским днем матерей и вдов защитников Отечества. В Хрустальном зале правительства он передал им слова от первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая отмечала свой день рождения 6 марта. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

«Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость. Мы перед вами в неоплатном долгу за жизнь, свободу, за честь и величие нашей великой Родины», — отметил Богомаз.

Губернатор сообщил о решении увеличить в два раза — с 6 тыс. до 12 тыс. рублей — ежемесячное пособие родителям и вдовам военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, погибших в вооруженных конфликтах за последние годы.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что работодатели не должны самостоятельно формировать список ограничений для допуска женщин к отдельным профессиям. Об этом он рассказал журналистам в Совете Федерации 27 февраля. По его словам, перечень подобных профессий должен регулярно пересматриваться в связи с улучшениями условий труда, но выразил надежду, что это никогда не будут делать сами работодатели.