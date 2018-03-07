Прямой эфир

Пособие вдовам военнослужащих в Брянской области вырастет в два раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с приближающимся Международным женским днем матерей и вдов защитников Отечества. В Хрустальном зале правительства он передал им слова от первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая отмечала свой день рождения 6 марта. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

«Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость. Мы перед вами в неоплатном долгу за жизнь, свободу, за честь и величие нашей великой Родины», — отметил Богомаз.

Губернатор сообщил о решении увеличить в два раза — с 6 тыс. до 12 тыс. рублей — ежемесячное пособие родителям и вдовам военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, погибших в вооруженных конфликтах за последние годы. 

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что работодатели не должны самостоятельно формировать список ограничений для допуска женщин к отдельным профессиям. Об этом он рассказал журналистам в Совете Федерации 27 февраля. По его словам, перечень подобных профессий должен регулярно пересматриваться в связи с улучшениями условий труда, но выразил надежду, что это никогда не будут делать сами работодатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Средняя стоимость подарка на 8 Марта выросла почти в 2 раза в 2018 году
Волонтеры акции «Вам, любимые» поздравят женщин по всей России с 8 Марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017