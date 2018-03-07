Уборщица ростовской школы избила веником больного ученика

В школе № 64 в Ростове-на-Дону уборщица несколько раз ударила веником ученика восьмого класса, страдающего психическим заболеванием. Видео инцидента попало в интернет.

Согласно ролику, дети остались после уроков, чтобы убраться в классе. Один из них начал играть с веником, попытался «улететь» на нем и упал. К ребенку подошла уборщица, отобрала веник и начала его бить. Мальчик стоит на учете в психдиспансере и ПДН. С женщиной проведут беседу. Об этом сообщает RostovGazeta.

Как сообщал портал iz.ru, в Ростове вынесено официальное замечание преподавательнице, которая кричала на ученика и называла его бестолочью. Инцидент на уроке математики ученики снимали на видео. Позже запись появилась в социальных сетях. По словам родителей, учительница кричала на школьника, обзывала его и требовала, чтобы он вышел из кабинета.