В приморской школе идет проверка после прочтения ученицей матерного стиха

Отдел образования Ольгинского района Приморья проводит проверку, после того как в одной из сельских школ ученица прочитала на уроке содержащее нецензурные слова стихотворение Владимира Маяковского. Об этом «РИА Новости» сообщила начальник отдела Елена Мальцева.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого школьница читает матерное стихотворение во время урока. Как сообщает ИА «Ура.ру», записали видео одноклассники девочки. По словам Мальцевой, в настоящее время идет проверка и пока «не совсем понятна реакция учителя», которая «сидела, слушала, смеялась» и позволила ученица дочитать стихотворение до конца, не прервав ее.

Руководитель отдела образования также добавила, что, по устоявшейся методике образования, учитель всегда должен контролировать процесс выбора стихотворения учениками, задавая конкретные темы, например, стихи о женщине или о родине. Она подчеркнула, что если учащиеся выражаются нецензурно, то за этим следует незамедлительный вызов родителей в школу. Так и педагог должна была проконтролировать выбор произведения и остановить читающую нецензурное стихотворение девочку, но не сделала этого. Помимо этого, старшеклассница сама уже взрослая и должна была отдавать себе отчет в своих действиях.

Как отметила Мальцева, неизвестно, что двигало девочкой — желание популярности или безответственность, но она «бравировала тем, что учитель позволяет ей читать стих и не останавливает, хотя ждала, что ее прервут». По информации «Дни.ру», девочка могла поспорить с одноклассниками, что сможет так выступить на уроке без последствий. По некоторым данным, за чтение она получила тройку.

Отмечается, что последние несколько лет ученица находится под опекой директора школы, а до этого жила в детдоме. Теперь она будет посещать психолога, а также ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних и поставят на контроль. Свои объяснения уже дала 53-летняя учительница. Останется ли она преподавать в школе, будет решено по результатам проверки.