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Задержан сообщивший о ложном минировании школ в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подозреваемый в сообщении о ложном минировании школ Ростова-на-Дону задержан правоохранительными органами города. Мужчина перед совершением звонков украл газовый баллон и надышался газом, рассказали в полиции.

ТАСС сообщает, что 22-летнего подозреваемого задержали на улице Маркова в ходе патрулирования. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Из-за звонков о минировании утром в понедельник все школы Ростова-на-Дону отпустили учащихся домой, была проведена полная проверка зданий, угрозы не обнаружено.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до 10 лет лишения свободы.

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