Задержан сообщивший о ложном минировании школ в Ростове-на-Дону

Подозреваемый в сообщении о ложном минировании школ Ростова-на-Дону задержан правоохранительными органами города. Мужчина перед совершением звонков украл газовый баллон и надышался газом, рассказали в полиции.

ТАСС сообщает, что 22-летнего подозреваемого задержали на улице Маркова в ходе патрулирования. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Из-за звонков о минировании утром в понедельник все школы Ростова-на-Дону отпустили учащихся домой, была проведена полная проверка зданий, угрозы не обнаружено.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до 10 лет лишения свободы.