Названы номинанты на премию «Ника»

Стали известны претенденты на премию «Ника» по итогам 2017 года, 31-я церемония состоится 1 апреля, тогда и будут награждены победители.

В категории «лучший игровой фильм» представлены шесть фильмов, сообщается на сайте кинопремии. Среди них — «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта и «Холодное танго» Павла Чухрая.

На звание лучшего фильма претендуют также драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», лента Клима Шипенко «Салют-7» и «Теснота» Кантемира Балагова, передает «Газета.ру».

На премию «За лучшую режиссерскую работу» претендуют Балагов, Хлебников и Звягинцев, уточняет телеканал «360».

Стал известен и первый лауреат премии, им стал актер Владимир Этуш, он победил в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова.

Ранее сообщалось, что у обладательницы кинонаграды «Оскар» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку на вечеринке после церемонии награждения.