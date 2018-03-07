Захарова ответила на угрозы главы британского МИДа о пропуске ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и российские парламентарии подвергли критике заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об ограничении представительства страны на чемпионате мира по футболу 2018 года, в случае если будет установлена причастность России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-то дикость. Есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам», — цитирует Захарову, выступившую в эфире радиостанции «Говорит Москва», «Интерфакс».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что все эти заявления выглядят как «недобросовестная политика». Также, по его словам, это является нарушением основополагающего принципа «презумпции невиновности» и давлением на следственные органы.

Также не прошел мимо данной темы и заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он связал нападки британских властей на Россию с предстоящими выборами.

«Скорее всего, это связано с президентскими выборами в РФ. Подобные заявления — это последовательная политика и Штатов, и Лондона, и в целом всего Запада сегодня», — цитирует его слова телеканал RT.

Ранее 6 марта британский министр заявил, что, если в деле об отравлении «окажется российский след», Лондон «даст ответ». Он также отметил, что в таком случае ему сложно представить участие сборной Англии в ЧМ-2018.

Представители российского посольства в Великобритании уже заявили, что слова Джонсона свидетельствуют о том, что «сценарий еще одной антироссийской кампании уже написан».

4 марта на скамейке без сознания были обнаружены экс-полковник Скрипаль и его дочь. По данным британских СМИ, они были отравлены неизвестным веществом.