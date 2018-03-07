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Учащиеся 6–11 классов пройдут новые тесты на профориентацию

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Фото: ТАСС/Владимир Ламзин
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В начале учебного года все российские школьники начиная с 6 класса будут проходить профориентационные тесты, разработанные в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом «Известиям» рассказали в союзе «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который выступает оператором проекта.

Отмечается, что в тестировании использованы современные методики, разработанные при участии «профессиональных представителей реального сектора». В рамках проекта профессии разделены на два блока — цифровые и аналоговые. Среди направлений, которые включат в него — интернет вещей, 3D-моделирование, прототипирование, блокчейн и информационная безопасность.

Как сообщают разработчики, профориентационный тест поможет определить склонности и таланты учащихся. Не менее 100 тыс. из них в этом году получат возможность не только узнать результаты теста, но и попробовать себя в профессии под началом опытных наставников.

В феврале 2018 года по итогам форума «Наставник» реализовать эту инициативу поручил президент Владимир Путин. Акцент в проекте сделан на экономику будущего и цифровые профессии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Школьников сориентируют на «цифру»

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