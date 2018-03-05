Президент России Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество». Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учредить знак отличия «За наставничество», — говорится в тексте документа.

Знак должен носиться на правой стороне груди. Миниатюрная копия знака отличия «За наставничество» должна находиться на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.

Данным знаком будут награждаться лучшие наставники молодежи за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет.

В ноябре прошлого года глава государства пообещал, что из российского бюджета ежегодно будет дополнительно выделяться 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи. Таким образом, планируется расширить систему грантов.