Кортеж Порошенко сбил пенсионера

Кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве. Авария произошла во вторник, 6 марта, в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. По последним данным, мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

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