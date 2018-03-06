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Около 3 тыс. тюльпанов вырастили в Амурской области к 8 Марта

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Около 3 тыс. тюльпанов вырастили в Свободненском плодопитомнике Амурской области к 8 Марта. Подобное количество цветов стало рекордным для оранжереи.

Рекордное количество тюльпанов — порядка 3 тыс. — вырастили специалисты в оранжереях Свободненского плодопитомника. Специалисты отмечают, что тюльпан — растение весьма капризное и подходящие для него условия есть только в двух оранжереях области, сообщает Амурская служба новостей.

В Свободненском плодопитомнике каждый цветок выращивают в отдельном горшке, а высадку луковиц осуществляют в начале ноября. Отмечается, что за цветами на базу в основном приезжают оптовые покупатели.

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