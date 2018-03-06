Рыцарский турнир в честь женщин устроят в Феодосии

Реконструкторы из Феодосии по-особенному решили поздравить женщин с 8 Марта. Они устроят на главной городской площади праздничный рыцарский турнир. Его проведут участники городского клуба исторической реконструкции.

Как рассказала ИА «Крыминформ» одна из организаторов Алена Литвинова, 8 марта рыцари будут сражаться в доспехах и с оружием, как в Средневековье. В основном оно изготовлено самими реконструкторами.

Портал iz.ru ранее сообщал о результатах опроса по поводу того, какие подарки являются самыми желанными для женщин к 8 Марта. Его провел сервис Avito. Выяснилось, что большинство россиянок (38%) хотели бы получить в этот день ювелирное украшение.