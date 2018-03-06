Около 9 тыс. тюльпанов и ирисов вырастили в Брянске к 8 Марта

Тюльпаны и ирисы к Международному женскому дню в Брянске вырастил тепличный участок дорожного управления Советского района, специалисты уже готовят растения к 9 Мая.

По данным областного правительства, к 8 Марта было выращено 7 тыс. тюльпанов и 2 тыс. ирисов. Эти цветы хорошо хранятся в холоде, поэтому растениеводы предлагают покупать букеты заранее и хранить в холодильнике, сообщает NASHBRYANSK.RU. Тюльпаны и ирисы продаются на специальных праздничных ярмарках, организованных в Брянске.

Кроме этого, в зиму в городе было посажено около 28 тыс. тюльпанов, чтобы они зацвели на клумбах к 9 Мая. В тепличном участке уже начали высевать рассаду.