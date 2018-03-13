Россия дала Америке в долг

Россия в 2017 году увеличила инвестиции в ценные бумаги Казначейства США на 18,6% — до $102,2 млрд. Об этом говорится в материалах американского финансового органа, с которыми ознакомились «Известия». Вложения в бумаги США по итогам прошлого года составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Доходность по обязательствам американского Казначейства составляет 2,3% годовых, говорится в материалах ЦБ. При этом регулятор подчеркивает, что главной целью является не заработок, а сохранность денег. Аналитики констатируют, что события на политической арене в данном случае не оказывают влияния на финансовый рынок: ЦБ остается свободным в своих решениях, что является залогом здравого целеполагания.

Российские инвестиции в ценные бумаги Казначейства США выросли с $86,2 млрд в январе прошлого года до $102,2 млрд — в декабре, следует из статистики Казначейства США, с которой ознакомились «Известия». Прирост за год составил почти 19%.

Центральный банк начал инвестировать в бумаги США в 2007 году, следует из отчетности. Первые инвестиции составили $8,5 млрд. Затем они непрерывно росли до 2013 года по мере увеличения объема международных валютных резервов (МВР) России. Тогда доля вложений в бумаги США составляла треть от размеров МВР. В 2014 году объем российских резервов стал постепенно снижаться, что повлекло за собой сокращение инвестиций в американские облигации. В прошлом году международные валютные резервы страны увеличились до $432,1 млрд. Вслед за ними выросли и инвестиции в бумаги Казначейства США. Сейчас доля вложений в эти облигации составляет 23,6% от общего объема международных валютных резервов страны.

В пресс-службе ЦБ не стали комментировать процесс инвестирования в американские ценные бумаги.

Заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко отмечает, что Россия инвестирует в американские бумаги в первую очередь для сохранности своих средств.

— Вложения в облигации обычно долгосрочные. Доходность по ним низкая — всего лишь 2–3% годовых. Это незначительные цифры, но здесь не идет речи о выгоде. Главная цель — сохранить деньги, а объем инвестиций в американские бумаги будет расти по мере увеличения размеров российских резервов, — объяснил Денис Домащенко.

Этот тезис подтверждается в «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» за июнь 2016 года — июль 2017 года. В документе говорится, что целью регулятора по управлению валютными активами является «достижение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности». На середину прошлого года доходность по 10-летним американским бумагам составляла 2,3% годовых, говорится в документе. То есть их погашение через 10 лет даст прибыль в размере 23%. Так как это дисконтные облигации, промежуточная доходность (купон) по ним не предполагается, добавил Денис Домащенко. Если продавать бумаги до того, как наступит их срок погашения, то заработать удастся на разнице в цене облигации при ее покупке и продаже. При этом стоимость бумаг является коммерческой тайной, и ее не раскрывают ни Казначейство США, ни ЦБ, подчеркнул эксперт.

Бумаги США занимают первое место по объему инвестиций российских резервов, указано в документе ЦБ. Следом идут государственные облигации Франции и Германии. Инвестиции в госбумаги этих стран составляют 12,5 и 10% соответственно от размера валютных резервов России.

Справка «Известий» Лидером по хранению своих денег в американских облигациях является Китай с объемом вложений в $1,2 трлн. На втором месте Япония: она купила американских бумаг на $1 трлн. На третьей строчке Ирландия с инвестициями в размере $326,5 млрд. При этом больше всех в 2017 году вложения в казначейские обязательства США осуществила Саудовская Аравия — прирост составил 43%. Увеличили вложения в облигации Америки и другие нефтяные державы мира, в частности Кувейт и Индия. Прирост их инвестиций составил 28,2 и 22,4% соответственно. Увеличение инвестиций сырьевых стран было связано с ростом цен на нефть в прошлом году, объясняют аналитики.

Аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что геополитическая напряженность не оказывает влияния на стратегию инвестиций ЦБ.

— Чисто теоретически США могут заблокировать деньги тех стран, которые вложились в их облигации. Но по факту они никогда этого не сделают, потому что это грозит финансовой «атомной» войной. Тогда все страны будут знать, что они на такое способны, и попросту не будут вкладываться в их инструменты, — объяснил Денис Порывай.

Наращивание инвестиций ЦБ в американские бумаги доказывает, что экономика независима от политических скандалов. Эксперты отмечают, что экономические агенты, в частности ЦБ, остаются свободными в своих решениях, а это является залогом здравого целеполагания.