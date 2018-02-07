Международные резервы РФ в январе выросли на 3,5%

Международные резервы Российской Федерации за январь увеличилась на $15 млрд (3,5%) и по состоянию на 1 февраля составили $447,7 млрд. Об этом сообщает Банк России.

На начало текущего года международные резервы РФ находились на уровне в $432,742 млрд, отмечает «Газета.ру».

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся распоряжении Банка России и правительства. Ранее портал iz.ru сообщил, что золотовалютные резервы РФ увеличились за год почти на 15%.