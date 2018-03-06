Опубликован новый трейлер фильма по роману Лукъяненко «Черновик»

Компания Sony Pictures представила новый трейлер фильма Сергея Мокрицкого по роману Сергея Лукьяненко «Черновик». Как пишет портал «Кинопоиск», картина должна выйти в прокат 25 мая 2018 года.

Сюжет романа разворачивается вокруг молодого дизайнера компьютерных игр Кирилла, которой открывает для себя существование других миров и становится таможенником на границе между ними. Главную роль в фильме исполнил актер Никита Волков.

Эта картина станет первой в российском кинематографе, в софинансировании которой принимал участие продюсерский центр «Яндекса».

Ранее портал iz.ru писал, что «Первый канал» покажет фильм Алексея Пиманова «Крым» 17 марта.