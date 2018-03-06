Прямой эфир

Опубликован новый трейлер фильма по роману Лукъяненко «Черновик»

0
Фото: Кинокомпания «Новые люди»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Sony Pictures представила новый трейлер фильма Сергея Мокрицкого по роману Сергея Лукьяненко «Черновик». Как пишет портал «Кинопоиск», картина должна выйти в прокат 25 мая 2018 года.

Сюжет романа разворачивается вокруг молодого дизайнера компьютерных игр Кирилла, которой открывает для себя существование других миров и становится таможенником на границе между ними. Главную роль в фильме исполнил актер Никита Волков.

Эта картина станет первой в российском кинематографе, в софинансировании которой принимал участие продюсерский центр «Яндекса».

Ранее портал iz.ru писал, что «Первый канал» покажет фильм Алексея Пиманова «Крым» 17 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокат фильма «Довлатов» продлили в кинотеатрах Петербурга
Режиссер «Икара» посвятил завоеванный «Оскар» Родченкову

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017