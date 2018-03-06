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Фильм «Крым» покажут на «Первом канале» за день до выборов

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым» покажут в эфире «Первого канала» в день тишины 17 марта. Об этом информирует пресс-служба телеканала.

Сюжет картины повествует о романе севастопольца Саши (Роман Курцын) и киевлянки Алены (Евгения Лапова) во время майдана на Украине, референдума в Крыму и последующего воссоединения полуострова с Россией. Как отмечают создатели фильма, в нем есть много эпизодов, основанных на реальных событиях.

«В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами», — приводит ТАСС слова режиссера Алексея Пиманова.

Показ фильма состоится на «Первом канале» 17 марта в 21:30 мск.

Ранее актер Роман Курцын, исполнивший главную роль в фильме «Крым», признался, что чуть не погиб во время съемок.

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