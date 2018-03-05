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Прокат фильма «Довлатов» продлили в кинотеатрах Петербурга

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Фото: WDSSPR
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Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего продолжат показывать в кинотеатрах Санкт-Петербурга после завершения четырех дней «короткого проката». Об этом телеканалу «78» сообщил представитель одного из кинотеатров.

«По многочисленным просьбам зрителей наш кинотеатр продлевает показ фильма Алексея Германа-младшего», — отметил собеседник телеканала.

За четыре дня проката картина собрала 89 млн рублей. Роль писателя Сергея Довлатова исполнил сербский актер Милан Марич. Фильм стал самой кассовой лентой режиссера Алексея Германа-младшего.

Художник фильма «Довлатов» Елена Окопная была удостоена премии «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Кроме того, американская компания Netflix приобрела права на прокат ленты на английском языке.

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