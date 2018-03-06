Морское мундирное платье Екатерины II представят на выставке в Петербурге

Морское мундирное платье русской императрицы Екатерины II представят на выставке «Женщины и море» в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга, приуроченной к 8 Марта.

«Седьмого марта в Центральном военно-морском музее (Санкт-Петербург) в преддверии Международного женского дня состоится торжественное открытие выставки «Женщины и море». Одним из уникальных экспонатов экспозиции станет морское мундирное платье императрицы Екатерины II», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Экспонат был предоставлен военно-морскому музею Государственным музеем-заповедником «Павловск».

Как говорится в сообщении на сайте Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга, посетители выставки смогут также ознакомиться с живописными произведениями, моделями кораблей, личными вещами и образцами формы служащих флота. Кроме того, будут представлены фотографии и документы, скульптура, награды, плакаты и листовки.

Ранее портал iz.ru писал, что в Москве к Международному женскому дню будут организованы более 50 бесплатных мероприятий.