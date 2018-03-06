Три новых рейса откроются в аэропорту Ставрополя

Аэропорт Ставрополя планирует до лета открыть три новых направления — в Санкт-Петербург, Симферополь и Ереван. С 15 марта прекратится авиасообщение с турецким Стамбулом, куда самолеты летали с загрузкой менее 50%. Открытие дополнительных рейсов позволит сохранить пассажиропоток на уровне 400 тыс. человек.

Эффективность замены рейсов депутаты планируют выяснить в июле, пишет NewsTracker. В 2016 году пассажиропоток аэропорта «Ставрополь» прогнозировали на уровне 300 тыс. человек за год. Планы на минувший год составляли порядка 5 тыс. пассажиров.

Напомним, в январе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге открылись новые рейсы по четырем направлениям: в Республику Татарстан, в Республику Коми, в Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Все перелеты будут выполняться на пассажирских самолетах CRJ-200, производимых канадской компанией. Каждый самолет может перевозить до 50 пассажиров. Маршруты открыты при поддержке государственной программы субсидирования перевозок регионального сообщения в 2018 году.