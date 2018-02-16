Прямые авиарейсы свяжут Воронеж и Симферополь

В расписании аэропорта Воронежа появились новые прямые рейсы в Симферополь, перелеты стартуют 7 июня 2018 года.

Полетную программу реализует авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы будут выполняться только один раз в неделю, по четвергам. Продолжительность перелета составит 2 часа 20 минут. Заявленная минимальная стоимость билетов — 3,1 тыс. рублей, но в высокий сезон она увеличится втрое, сообщает ИА «Абирег».

Регулярные полеты между Воронежем и Симферополем будут проходить с 7 июня по 25 октября.

Еще одной компанией, которая соединит Воронеж с Крымом, стала Red Wings. Авиаперевозчик будет осуществлять рейсы летом и в сентябре каждый понедельник.