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Аэропорт Екатеринбурга запустил новые рейсы в четыре региона

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Аэропорт Екатеринбурга Кольцово запустил новые рейсы в четыре региона страны, сообщила пресс-служба аэропорта.

В аэропорту Кольцово открылись новые рейсы по четырем направлениям: в Республику Татарстан, в Республику Коми, в Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщило «Ура.ру».

Рейсы авиасообщения Екатеринбург–Ноябрьск, Екатеринбург–Нижнекамск и Екатеринбург –Сыктывкар будут осуществляться два раза в неделю. Рейсы Екатеринбург–Надым три раза в неделю. В города Белоярский и Нижневартовск — один раз в неделю.

Все перелеты будут выполняться на пассажирских самолетах CRJ-200, производимых канадской компанией. Каждый самолет может перевозить до 50 пассажиров. Маршруты открыты при поддержке государственной программы субсидирования перевозок регионального сообщения в 2018 году.

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