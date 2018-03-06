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Путин снялся в посвященном ЧМ-2018 видеоролике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, который посвящен 100 дням до начала чемпионата мира по футболу в России.

Видео было опубликовано на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). В нем также снялись знаменитые футболисты, которые представляют 32 страны –участницы турнира, в том числе Диего Марадона, Роналдо, Уэйн Руни и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет в 11 городах страны, в которых специально установят дополнительную навигацию на русском и английском языках.

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