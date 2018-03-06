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Владимир Путин проинспектирует Самарскую область

Президент РФ проверит еще один регион, где работает временно исполняющий обязанности главы субъекта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин 7 марта посетит Самарскую область, где проинспектирует готовность региона к чемпионату мира по футболу, осмотрит новый многопрофильный госпиталь и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Азаровым. Информацию о визите «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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Дмитрий Азаров, встреча с которым есть в программе визита президента, был назначен врио губернатора 25 сентября 2017 года. До этого он представлял исполнительную власть Самарской области в Совете Федерации, а с 2010 по 2014 год занимал пост мэра Самары.

Собеседник, близкий к правительству области, сообщил «Известиям», что глава государства может посетить стадион «Самара-Арена», на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу. В преддверии Международного женского дня в Самаре планируется проведение мероприятий, связанных с темой материнства и детства. Ожидается, что Владимир Путин посетит новый многопрофильный госпиталь, рассчитанный в том числе и на 2500 родов в год, а также встретится с женщинами-предпринимателями.

После череды назначений временно исполняющих обязанностей глав регионов, состоявшихся осенью прошлого года, Владимир Путин не раз посещал субъекты, где работают назначенные им врио губернаторов. В частности, президент совершил поездки в Красноярский край, Новосибирскую и Нижегородскую области.

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