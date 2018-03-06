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Более 5,5 тыс. дорожных ям устранено в Москве с начала года

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Сотрудники дорожных служб обнаружили и устранили в Москве более 5,5 тыс. дорожных ям с начала этого года, сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Напомним, что пожаловаться на дорожные ямы можно на сайте «Наш город».

В сообщении на портале мэра уточняется, что «локальные повреждения на трассах искали специалисты ГБУ «Автомобильные дороги», а ремонт провели по просьбе коммунальных служб объединения административно-технических инспекций, ГИБДД и самих москвичей. Мэрия добавляет, что зимой температура воздуха в мегаполисе колеблется в диапазоне до 30 градусов, поэтому дорожное покрытие неизбежно страдает.

Отмечается, что за январь и февраль дорожные службы восстановили около 20 тыс. кв. м поврежденного полотна.

Ранее стало известно, что 15 станций столичного метрополитена оборудуют новыми турникетами.

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