Шварценеггер назвал дату начала съемок нового «Терминатора»

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки шестого «Терминатора».

«Мы будем снимать с июня по октябрь. С нетерпением жду возвращения к роли Т-800», — цитирует актера фанатский сайт TheArnoldFans.

По словам Шварценеггера, он сам будет участвовать в съемочном процессе: «С нетерпением жду возвращения к роли модели Т-800».

Режиссером картины выступит Тим Миллер, а продюсером Джеймс Кэмерон. Роль Сары Коннор вновь исполнит Линда Гамильтон, которая была задействована в первой и второй частях «Терминатора». Премьера картины запланирована на июль 2019 года.

В феврале стало известно, что Шварценеггер примет участие в съемках фильма-пародии на боевики 1980-х годов «Кунг Фьюри». Сообщалось, что актера пригласили на роль президента США. Также в фильме появится звезда сериала «Спасатели Малибу» Дэвид Хассельхов.