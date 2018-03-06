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Шварценеггер назвал дату начала съемок нового «Терминатора»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Christoph Hardt
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Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки шестого «Терминатора».

«Мы будем снимать с июня по октябрь. С нетерпением жду возвращения к роли Т-800», — цитирует актера фанатский сайт TheArnoldFans.

По словам Шварценеггера, он сам будет участвовать в съемочном процессе: «С нетерпением жду возвращения к роли модели Т-800».

Режиссером картины выступит Тим Миллер, а продюсером Джеймс Кэмерон. Роль Сары Коннор вновь исполнит Линда Гамильтон, которая была задействована в первой и второй частях «Терминатора». Премьера картины запланирована на июль 2019 года.

В феврале стало известно, что Шварценеггер примет участие в съемках фильма-пародии на боевики 1980-х годов «Кунг Фьюри». Сообщалось, что актера пригласили на роль президента США. Также в фильме появится звезда сериала «Спасатели Малибу» Дэвид Хассельхов.

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