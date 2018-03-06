Боевики в Восточной Гуте пропустили первый гуманитарный конвой

Террористы пропустили первый гуманитарный конвой из 45 грузовиков в сирийский город Дума. Он должен был доставить 247 т помощи, в том числе продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. В обмен на часть груза боевики обещали отпустить местных жителей. Российские военные были готовы к любому подвоху, но обошлось без провокаций.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют террористические группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Несмотря на объявление режима тишины, боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной.