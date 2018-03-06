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В службы занятости обращаются не более 15% безработных россиян

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В 2016–2017 годах в России в государственные службы занятости обратились только 15% соискателей, а в частные кадровые агентства и вовсе 1%. При этом больше трети безработных уверены, что госсистема трудоустройства ничем им не поможет, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Как уточняет издание, четверть опрошенных считают, что могут найти работу без посредников. При этом 8% респондентов пожаловались на большие очереди и неудобный график работы государственных центров, а 6% заявили, что до них далеко добираться.

Самой непопулярной госслужба занятости стала в Белгородской (0,7%) и Новосибирской (2%) областях. В Санкт-Петербурге за помощью обратились 3,5% соискателей, в Москве — 4,5%.

В Минтруде признают, что помочь найти работу удается не всем. По итогам 2016 года было трудоустроено 64,4%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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