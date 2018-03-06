Новейшие боевые машины для десантников будут приземляться с экипажем внутри

С нынешнего года новейшие боевые машины — БМД-4М — станут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Это стало возможным благодаря завершению работ над специальной бесплатформенной парашютной системой.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в августе 2018 года будет проведено тактическое учение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. При этом БМД-4М впервые будут десантироваться с экипажами.

В военном ведомстве рассказали о том, что специально для БМД-4 разработана бесплатформенная парашютная система ПБС-950У, состоящая из 11 куполов и амортизатора. Сообщается, что испытания проходили с 2016 года.

В холдинге «Технодинамика», в котором разрабатывается БМД-4М, рассказали, что для безопасности экипажа внутри машин используется многокупольная парашютная система и воздушная амортизация принудительного наполнения. «Принудительный надув» позволяет смягчить удар о землю.

Отмечается, что дополнительную безопасность экипажу обеспечивает усовершенствование кресла внутри машины. Они похожи на сиденья для летчиков и космонавтов, сообщили разработчики.

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Десантников «привяжут» к сиденьям