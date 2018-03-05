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Более 100 домов в Петербурге остались без тепла из-за коммунальной аварии

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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На юге Санкт-Петербурга произошла авария на трубопроводе, из-за которой более 100 домов остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

«Дефект на трубопроводе диаметром 1 тыс. мм, в зоне отключения тепла 110 зданий, но горячее теплоснабжение не прекращается», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Причина появления дефекта, обнаруженного по адресу: Будапештская улица, 66/1, не уточняется. Предполагается, что аварийно-восстановительные работы будут закончены к 17:00 мск 6 марта.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха в городе опустится до минус 13 градусов.

Последний раз о коммунальной аварии в Петербурге сообщалось 20 февраля. Тогда без теплоснабжения остались около 80 домов.

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