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Около 3,5 млн авто будет подключено к системе ЭРА-ГЛОНАСС к концу года

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Число автомобилей, оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС, к концу 2018 года достигнет около 3,5 млн. Информацию об этом распространили в компании АО «ГЛОНАСС».

«Система функционирует в полном объеме на всей территории России в режиме 24/7. Сейчас по стране ездят уже более 1,6 млн автомобилей», — цитирует его «РИА Новости».

С 1 января 2016 года система приняла и обработала более 750 тыс. вызовов, из которых более 9 тыс. потребовали реагирования экстренных служб. Благодаря быстрой передаче информации число погибших в авариях в 2017 году сократилось на 6,5% по сравнению с 2016 годом.

12 февраля сообщалось, что сверхточные лазерные часы разрабатывают ученые из МГТУ и Физического института РАН.

Об этом «Известиям» рассказали специалисты МГТУ имени Баумана. Высокостабильный генератор импульсов будет определять время в 10 раз точнее, чем современные эталонные измерители. Новинка позволит повысить качество геолокации системы ГЛОНАСС.

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