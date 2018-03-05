Спасатели обнаружили троих пропавших в заброшенной шахте на Урале

Три пропавших человека были найдены живыми в заброшенной шахте Североуральского бокситового рудника в поселке Калья в Свердловской области. Информацию об этом распространил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Сейчас поискам дан отбой, в ней были задействованы несколько десятков человек. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение», — говорится в сообщении официального представителя ведомства.

При мужчинах был найден лом цветного металла, за которым они и спустись в шахту. Все трое не имели постоянного источника дохода и жилья.

3 марта мужчины спустились в шахту без разрешения, взломав ограждение.

1 марта был найден пропавший в районе перевала Дятлова в Свердловской области турист Александр Андреев. Он жив и здоров, его обнаружил охотник-манси, участвующий в поисковой операции, сообщил организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов.

Кузнецов также рассказал, что турист из-за непогоды и стертых ног выбился из графика похода, из-за чего его посчитали пропавшим. Координаты туриста уже передали в МЧС, ему навстречу выехала группа спасателей.